TUTTOSPORT, Futuro di Italiano altrove. Ora c'è un patto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Tuttosport, dopo tanto tempo, oggi tornerà a parlare Vincenzo Italiano. Lo farà ai canali ufficiali della Fiorentina, per la prima volta dalla drammatica scomparsa di Joe Barone. Intanto, in questo periodo il tecnico viola ha cercato di compattare ancor più la squadra, da ieri al completo con il rientro di tutti i nazionali compreso Nico Gonzalez. C'è un patto da rispettare, una promessa da mantenere, tirare fuori tutto per provare a vincere un trofeo sfiorato due volte la scorsa stagione.

Perché per il secondo anno di fila i viola sono in corsa su tutti i fronti, non può esserci spazio quindi per altri pensieri anche se dopo tre anni il futuro dell’allenatore viola sarà altrove (già viene dato Alberto Gilardino in pole per la successione). Ora per Italiano e i suoi ragazzi, in campo con il lutto al braccio mentre la società e la curva Fiesole stanno preparando iniziative e una coreografia per ricordare Barone, conta solo reagire e ripartire sostenuti dalla propria gente in uno stadio che sarà sold out - si legge -.