TUTTOSPORT, Al Franchi fuochi d'artificio e armonia

Su Tuttosport, ampio spazio al successo della Fiorentina contro la Samp. La magia di Castrovilli, gran destro al volo innescato da Biraghi, ha colorato un primo tempo grigio come il cielo. I fuochi d’artificio di Dodò, Duncan, Kouamé e Terzic, con il contributo del rilanciato di Jovic autore di tre assist, hanno infiammato la ripresa e oscurato una Sampdoria sempre più ultima, a -10 dalla zona salvezza. Era la 50esima gara stagionale per la Fiorentina, è finita 5-0, un gioco di numeri armonioso che fa rima con il ritorno al successo in campionato che ai viola mancava da tre gare (due pari e una sconfitta) e permette di risalire in classifica. Modo migliore per festeggiare il fresco approdo in finale di Coppa Italia non poteva esserci per Vincenzo Italiano che ha visto premiato ancora una volta il massiccio turnover per far sentire coinvolti tutti, ben sei cambi rispetto a giovedì portiere compreso (Cerofolini, debutto in A e stagionale, ultima gara il 19 marzo 2022, in B con la maglia dell’Alessandria).