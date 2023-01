TIRRENO, L'opinione: "Così l'Europa è impossibile"

Sulle pagine de Il Tirreno troviamo l'opinione di Andrea Bruno Savelli. Questo un estratto: "La Viola non sarà mai uno strano amore, sarà sempre un amore assoluto, ma la gestione della squadra e delle partita è strana. Le parole di Italiano nel post partite sembrano quelle di uno spettatore non pagante: per essere bellissima, la partita contro il Monza doveva essere vinta. Bianco, Saponara e Barak erano stanchi, i cambi dovevano essere fatti prima per mantenere l'inerzia della gara a favore dei Viola. Le gare vanno chiuse, ma a volte basta vincere 1-0. E la risposta sugli infortunati, che saranno come nuovi acquisti a gennaio, sembra quella di un uomo che si è arreso. La società non capisce che questa squadra non può tornare in Europa con questi mezzi".