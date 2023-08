TIRRENO, Firenze-Argentina: filo rosso mai così stretto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de Il Tirreno trova spazio un approfondimento relativo al legame storico tra la Fiorentina il mondo calcistico dell'Argentina: poche volte come quest'anno è stato così stretto e intenso. Lontanissime geograficamente, vicinissime nel comune sentire calcistico. Si parte da Nico Gonzalez, capofila per qualità e personalità, e si arriva a Gino Infantino, il baby del mini-gruppo sudamericano, passando per Luca Beltrán che è quello che più intriga Firenze per il ruolo, il numero di maglia scelto, le potenzialità già espresse al River Plate nella stagione che là era un pezzo avanti.

Senza dimenticare ovviamente Lucas Martinez Quarta che è ancora qui, che forse va al Betis Siviglia entro la fine della settimana a patto che gli andalusi mettano sul piatto più dei 12 milioni finora prospettati alla Fiorentina. Però, se va in Spagna, tra i candidati a sostituirlo c'è sempre Nicolás Valentini, classe 2001 del Boca Juniors, mancino, passaporto italiano e scadenza dicembre 2024: prospetto ideale per investire puntandoci subito. Insomma, è sempre Fiorentina-Argentina comunque la si giri.