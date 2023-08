REPUBBLICA, Fiorentina a due facce, ma niente allarmismi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione odierna de La Repubblica (Firenze), parla dei due volti della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Bella, concreta e in gestione in trasferta col Genoa, splendente a metà col Lecce nonostante il doppio vantaggio. Nel mezzo la sconfitta di Vienna, in Conference, coi viola che hanno ceduto il passo soprattutto nel primo tempo con ritmi bassi e poca lucidità nei momenti chiave. Non è comunque il caso di creare inutili allarmismi, specie a inizio stagione quando si ha a che fare con una squadra che rispetto ai primi due anni adesso Italiano sta modellando sempre più secondo le sue indicazioni e che ha visto arrivare otto nuovi elementi.