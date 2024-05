REP.FI., Vietato mollare. Anche Commisso a Verona

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il campionato non è una via secondaria per andare in Europa. Lo scrive questa mattina l’edizione fiorentina di La Repubblica, che sottolinea come Vincenzo Italiano abbia sì messo mano alla rosa per gestire impegni ed energie, ma l’ha fatto con una rotazione, si legge, calcolata, tragica e che ha riguardato praticamente ogni elemento a disposizione. L’ultimo esempio di Sottil, titolare in campionato e riproposto in coppa dopo la bella prestazione, ne è l’esempio: gioca sempre chi sta bene, e sarà così anche oggi pomeriggio.

Il match sugli spalti si preannuncia una festa, ma in campo ognuno penserà al proprio. Marco Baroni sta cercando di trascinare i suoi fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, compattando il gruppo e facendo di necessità virtù nel momento del bisogno. Dall’altra parte Vincenzo Italiano, che tra un impegno di Conference e l’altro dovrà certamente centellinare i suoi uomini più importanti. Ciò nonostante è vietato mollare anche in campionato. Soprattutto alla luce del pareggio della Lazio contro il Monza. A Verona, scrive il quotidiano, è atteso anche Rocco Commisso, che seguirà un’ultima volta la squadra prima del rientro in America previsto nella giornata di martedì.