REP.FI.. Il commento: "Viola, adesso sei davanti a un bivio"

All'interno della classica rubrica del venerdì "Il Cubo di Kubik", il collega Stefano Cappellini sulle pagine de La Repubblica (ed. Firenze) parla così delle principali vicende d'attualità del mondo viola: "Gli addii sono un affare complicato e imprevedibile. Quasi sempre dolorosi, possono però anche essere intensi, struggenti e persino felici, quando scatta la scintilla giusta.

Nessuno può dire ora come sarà quello tra Italiano e la Fiorentina, tanto più che di mezzo c’è la tragedia di Barone, un evento che ha messo a forza tutti - club, giocatori e tifosi - davanti alla necessità di inventarsi un nuovo futuro. La sensazione è quella di trovarsi a un altro bivio: la partita con il Milan servirà a capire se questa grande onda emotiva, questo senso di fine di un ciclo, compatterà tutti verso un finale straordinario o se invece, come è pure possibile, prevarranno altre spinte, meno positive per i risultati sportivi, ma comunque umane e comprensibili".