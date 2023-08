FirenzeViola.it

Il colore viola, dalle parti del Rapid Vienna, non è ben visto. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica Firenze, guai a vestirsi di viola (ovviamente in modo ironico) nel quartiere di Hutteldorf a Vienna, sede del Rapid. Il colore richiama agli acerrimi nemici dell’Austria Vienna e potrebbe fare lo stesso effetto del rosso per i tori.