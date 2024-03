REP. FI., Domani vuoto il palco vip per Joe. Commisso...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche la Repubblica (ed. Firenze) si focalizza sul match di domani tra Fiorentina e Milan. Gara che sarà di tante storie in novanta minuti, tanti temi intrecciati in una serata che renderà ancora una volta Campo di Marte l’ombelico della fiorentinità, divisa tra cordoglio, ricordo, speranza e volontà di trasformare il dolore in gioia sportiva.

L'appello della tifoseria è stato raccolto in pieno. Ieri la società ha annunciato e ringraziato per il sold out, la curva ha invitato tutto gli altri tifosi degli altri settori a presentarsi al Franchi con due ore di anticipo, intorno alle 18.45, in modo tale da cantare e incitare la squadra nel momento di arrivo, con il pullman, allo stadio. Sarà poi allestita una maxi coreografia che prenderà Curva Fiesole e Maratona, in un tripudio per il compianto Joe Barone. Complice l’assenza del Presidente Rocco Commisso, tornato in America e atteso a Firenze per la metà di aprile, la prima senza Joe vedrà la fila del palco vip destinato alle autorità vuota, in segno di rispetto. La poltrona dalla quale Barone ha seguito tutte le partite dall’agosto 2019 a Fiorentina- Maccabi di qualche giovedì fa sarà quindi spoglia, mentre dietro ci saranno i direttori, Alessandro Ferrari, Daniele Pradé e Nicholas Burdisso.