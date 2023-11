NAZIONE, Un tour de force che coinvolgerà anche i tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Milan-Fiorentina rappresenta l’inizio di un tour de force per la squadra e per i tifosi. Apre così La Nazione, sottolineando come per la Fiorentina si prospetti un periodo di impegni che la porteranno a scendere in campo ogni weekend e spesso anche durante la settimana. Si parte dalla Scala del Calcio, dove sono attesi oltre 2000 sostenitori viola, dopo che nelle ultime settimane il tifo organizzato aveva disertato alcune trasferte in protesta per il caro biglietti.

Tra una settimana invece la Fiorentina tornerà al Franchi in occasione della partita contro il Genk, penultima gara del girone di Conference League. L’ultima, invece, sarà in programma il 14 dicembre a Budapest e può essere l’occasione perfetta per i supporter gigliati per una bella trasferta europea nella stessa città in cui gioca anche i gemellati dell’Ujipest. Tra le due partite di Conference League la Fiorentina sfiderà la Salernitana al Franchi e la Roma all’Olimpico, senza dimenticare la sfida casalinga di Coppa Italia contro il Parma.