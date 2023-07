NAZIONE, Tanto malcontento per l'amichevole di oggi

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La conferma che il Viola Park, in occasione di Fiorentina-Catanzaro che si giocherà oggi alle 18:45, rimarrà chiuso al pubblico, riporta l'edizione odierna de La Nazione, ha creato molto malcontento tra i tifosi viola. L'amicizia tra le due tifoserie è una delle più storiche e salde in Italia. L’occasione di un’amichevole estiva era stata accolta con grande favore dalle due parti. Ma non c’è stato niente da fare.