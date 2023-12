NAZIONE, Nico, sono guai: ora le soluzioni di Italiano

FirenzeViola.it

Anche l'edizione odierna de La Nazione questa mattina si concentra sull'infortunio di Nico Gonzalez e sui tempi di recupero dell'argentino. Al momento non ci sono altre indicazioni ufficiali visto che quella di ieri è stata una giornata interlocutoria, con l’argentino che non si è neanche sottoposto ad accertamenti. Una comunicazione più precisa da parte della Fiorentina è attesa nelle prossime ore. L’infortunio del numero 10 resta sospeso tra «una problematica muscolare a carico dei flessori della coscia destra» (il primo report del club) e lo stiramento del bicipite sussurrato nel dopo partita da Italiano davanti ai microfoni. Insomma, siamo lì. Chiaro che tutti sperino in una lesione di primo grado che lo terrebbe fuori un paio di settimane e gli darebbe il tempo di tornare in buona condizione per le Final Four di Supercoppa.

Se invece si sfociasse nel secondo grado la sua partenza per l’Arabia Saudita sarebbe in forte dubbio. Sicuramente troverà più spazio Ikoné nelle prossime partite. Lì a destra può giocare anche Kouame, all’occorrenza pure Sottil. Resta sullo sfondo la possibilità di provare a ragionare sulle due punte vista l’assenza di Nico.