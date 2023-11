NAZIONE, Da Commisso e Barone a Nzola: tutti al V. Park

Giornata di festa al Viola Park ieri e La Nazione ripercorre le tappe principali: circa 1500 tifosi si sono recati al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, aperto per l'occasione con capienza ridotta. Sugli spalti dello stadio Curva Fiesole grande entusiasmo, con cori intonati contro la squadra bianconera, in particolare verso l’ex Dusan Vlahovic, poi il discorso agli uomini di Italiano per non far abbassare la guardia. Commisso e Barone hanno guidato un tour alla scoperta del Viola Park dove hanno partecipato tutti i bambini presenti mentre il pubblico del Viola Park ha sostenuto Nzola fino al momento del gol in allenamento, festeggiato come una rete ufficiale.