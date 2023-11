NAZIONE, Con il Bologna è già un euro-spareggio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne de La Nazione questa mattina è possibile leggere un focus in previsione della sfida di domenica tra Fiorentina e Bologna. Il derby dell’Appennino stavolta vale qualcosa in più del solito, con un retrogusto europeo che mancava da tempo. Uno spareggio? Forse, anche se a metà novembre è fin troppo presto per escludere qualcuno dalla corsa all’Europa. Chi vince fa un bel balzo in avanti ma il rischio per i viola di vedersi scappare le altre è concreto.

Obiettivo non spezzare la classifica e tenere a portata di mano più squadre possibili. Italiano ha ragione: c’è tempo per correggere gli errori e per migliorare i risultati, però è anche vero che rincorrere è difficile con i tanti impegni che ha la Fiorentina. Il campionato dello scorso anno è la dimostrazione lampante che rilassarsi troppo non si può se si coltivano ambizioni di un certo tipo.