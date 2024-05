COMO, La proprietà punta in grande: il sogno è Icardi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Como sogna in grande: dopo il ritorno in Serie A certificato venerdì sera, il club gestito da Robert e Michael Hartono starebbe pensando a diversi colpi per l'estate. Stando, infatti, al quotidiano La Provincia il club lariano per il suo ritorno nella massima serie 21 dopo l'ultima volta pare aver intenzione di fare un mercato da prima donna. Con una buona serie di nomi eclatanti in arrivo alla corte di Cesc Fabregas. I primi due nomi caldi sembrano essere quelli di Joaquin Correa e Mauro Icardi, il primo prossimo al rientro all'Inter mentre il secondo titolare nel Galatasaray.

Per il Tucu l'impresa non sembra del tutto impossibile, mentre quella per l'ex capitano dell'Inter è di tutt'altro tenore, considerando il contratto in scadenza fra due anni (giugno 2026) e un ingaggio abbastanza pesante. Gli Hartono, proprietà più ricca del calcio italiano con un patrimonio di oltre 50 miliardi, sognano quindi già diversi top-player.