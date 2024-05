SKYSPORT, Osimhen out contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A due giorni da Fiorentina-Napoli, da Castel Volturno arriva una notizia importante in vista del match del Franchi: secondo quanto riportato da SkySport, Victor Osimhen, che aveva accusato un problema muscolare negli scorsi giorni, sarà out per la sfida di venerdì. Emergenza offensiva per Calzona: il tecnico azzurro dovrà probabilmente schierare l'ex Giovanni Simeone, il cui ultimo gol risale proprio a una sfida contro la Fiorentina (la semifinale di Supercoppa Italiana di Rhyad).