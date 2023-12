LA NAZIONE, Notte matta: dal mancato 0-3 ai rigori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

È una notte matta quella che va in scena al Franchi tra la Fiorentina e il Parma, e che termina con il cuore e l’orgoglio. Così La Nazione sulla gara di ieri, vinta dai viola dopo un approccio completamente sbagliato e un primo tempo di non-gioco, condito dagli errori e dai ducali che ne hanno approfittato.

I primi 45’ si chiudono col gelo in casa viola, e non per il meteo - si legge -, tra miracoli di Christensen e il mancato tris del Parma. Girandola di cambi all’intervallo e la Fiorentina ne guadagna in coraggio e idee. Il risveglio è all’83’ col gol di Nzola, poi un rigore di Sottil manda avanti la sfida fino ai tiri dal dischetto, e sarà festa per la squadra di Italiano.