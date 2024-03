GAZZETTA, Italiano lascerà Firenze. Se lo erano detti con Barone prima di Bergamo

FirenzeViola.it

Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina, non cambierà idea, non tornerà su una decisione presa in pieno accordo e armonia con Joe Barone. Ci ha pensato a lungo, ne ha parlato con Rocco Commisso, ma in fondo è giusto così. Sono le prime righe dell'approfondimento di oggi de La Gazzetta dello Sport sulla Fiorentina, con la Rosea sicura di come un sabato mattina pieno di sole appena dieci giorni fa, prima di partire per Bergamo, il tecnico e il compianto dirigente si siano confrontati sancendo la fine del ciclo.

Quel sabato mattina si era chiuso con una stretta di mano - si legge sul quotidiano -, un lungo abbraccio fra due persone che all’inizio non sembravano fatte l’una per l’altra, ma che poi lo sono diventate con un obiettivo comune: far crescere la Fiorentina. Italiano sente il bisogno di mettersi in gioco da un'altra parte, con un altro gruppo. Barone era orgoglioso dell'allenatore siciliano, lo avrebbe confermato a vita, e quel sabato avevano fatto anche un altro patto: dare tutto negli ultimi mesi per chiudere alla grande il ciclo e regalare un trofeo a Rocco Commisso.

A mettersi in mezzo è stato il destino. Da adesso, come toccò a Pioli anni fa, starà a Italiano tenere in piedi questo gruppo e provare a realizzare davvero questa promessa fatta al dg.