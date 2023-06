GAZZETTA, Gnonto e Rodriguez per il mercato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Wilfried Gnonto è uno dei pezzi pregiati degli azzurrini che in Romania e Georgia si stanno giocando gli Europei di categoria. Propositivo dopo l'ingresso a partita in corso con la Francia e decisivo con una rete nella vittoria di domenica contro la Svizzera, l'esterno classe 2003 fa gola a diversi club in Italia ed in Europa. Uno di questi, secondo la Gazzetta dello Sport, è la Fiorentina, che sta valutando il colpo per l'estate. Gnonto, attualmente al Leeds che prossima stagione giocherà però in Championship dopo la retrocessione, può partire nei prossimi mesi e su di lui ci sarebbe anche l'Everton.

Tra gli altri nomi che la Gazzetta accosta alla Fiorentina c'è anche quello di Carlos Rodriguez, centrocampista messicano classe 1997 del Cruz Azul che vanta già un'esperienza (poco felice) in Europa con la formazione B del Toledo.