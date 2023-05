GAZZETTA, Cabral re di coppe, stasera tocca a lui

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Recuperato dopo un colpo subito negli scorsi giorni, Arthur Cabral è pronto a tornare stasera al centro dell'attacco viola. La Gazzetta dello Sport si concentra stamani sul futuro protagonista della semifinale di Conference in programma alle 21 al Franchi. Gara speciale per il brasiliano, che incontra la sua ex squadra (il Basilea) e vuole rifarsi dopo un periodo di appannamento.

La Conference League sembra il palcoscenico migliore per riprendere la marcia anche in zona gol, visto che in questa competizione Cabral ha già segnato 7 reti ed è attualmente sia il capocannoniere di questa edizione sia il miglior marcatore all time della stessa, visto che tra questa edizione e la scorsa (la prima, giocata proprio col Basilea) king Arthur ha segnato 20 reti.