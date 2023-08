CORR. SPORT, Sutalo difficile: torna di moda Rouault

FirenzeViola.it

Sarà lo svincolato Yerry Mina il quinto colpo della campagna acquisti estiva della Fiorentina. La trattativa per il difensore centrale, rimasto senza contratto dopo una lunga parentesi all’Everton, ha subìto una forte accelerata martedì, con i viola che si sono inseriti con forza per aggiudicarsi il classe ’94. Da quel momento, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, non è stato per nulla difficile arrivare alla fumata bianca: per il colombiano (che ha già avuto modo di parlare telefonicamente con Vincenzo Italiano) è pronto un contratto biennale con la possibilità di estendere l’accordo per un’altra stagione al raggiungimento di determinati traguardi.

Mina non sarà l’unica nuova pedina che verrà messa a disposizione di Italiano per la retroguardia. Nei piani della dirigenza infatti persiste la volontà di fare anche un investimento per un giocatore emergente e alla luce delle sempre più chiare difficoltà ad arrivare a Sutalo, che resta un obiettivo nonostante sia le alte richieste della Dinamo Zagabria che la concorrenza di Arsenal e Ajax, nelle ultime ore i fari della Fiorentina si sono riaccesi su Murillo del Corinthians, anche per il fatto che i viola hanno ancora uno slot libero per tesserare un extracomunitario, ma sul calciatore c’è forte il Napoli e il prezzo per il brasiliano, però, non scende sotto i 15 milioni. Torna a salire dallo sfondo anche il nome di Rouault del Tolosa, dal costo simile.