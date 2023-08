CORR. SPORT, Dentro o fuori: la Viola si gioca tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una partita da dentro o fuori, nella quale non sono ammessi errori. La Fiorentina, stasera contro il Rapid Vienna, si gioca una grandissima fetta di stagione. Servirà dunque, analizza l'edizione odierna del Corriere dello Sport, una serata perfetta, simile a quella vissuta pochi mesi fa a Basilea, quando, seppur in un contesto diverso, la Fiorentina, in rimonta, riuscì a rimontare la sconfitta dell'andata e a strappare il pass per la finale di Praga, che ancora lascia strascichi importanti lungo la strada.