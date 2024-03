COR.SPORT, Zaniolo in viola: Barone ci lavorava. Se parte Nico è il primo nome

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo alla Fiorentina: era questa l'ultima pazza idea alla quale stava lavorando Joe Barone prima di lasciarci. Lo riporta il Corriere dello Sport, al quale ieri proprio l'esterno dell'Aston Villa ha rilasciato un'intervista rimarcando la nostalgia dell'Italia. E il dg della Fiorentina, pochi giorni prima del tragico malore, aveva incontrato apposta Claudio Vigorelli, procuratore dell'ex Roma, per portarlo a Firenze, afferma stamani il quotidiano. Nei piani del club viola, Zaniolo è l’obiettivo di mercato per andare a sostituire Nico Gonzalez in caso di cessione dell’argentino la prossima estate.

Perché già l'anno scorso si fece avanti il Brentford per il numero 10 della Fiorentina, e dalla ricca Premier League non sono esclusi nuovi rilanci per giugno. Qualora arrivassero e la società cedesse, Zaniolo risulterebbe la prima opzione per i viola. Anche perché l’Aston Villa l’ha preso in prestito oneroso dal Galatasaray per 3,5 milioni, con un obbligo (da 27 milioni) che scatterebbe al raggiungimento dell’80% di minuti giocati in stagione da Zaniolo. Un traguardo già impossibile da tagliare: senza obbligo, l’Aston Villa lo lascerà andare. Bisognerà discuterne solo col club turco.

Zaniolo - prosegue il Corriere - alla Fiorentina garantirebbe un’ampia gamma di soluzioni, esterno nel 4-3-3 o sulla linea dei trequartisti nel 4-2-3-1, con Italiano ancora in panchina oppure con l’allenatore che verrà in caso di divorzio a fine stagione. Se il tecnico siciliano e la Fiorentina dovessero alla fine separare le loro strade, la scelta della dirigenza sarà su un allenatore in grado di proseguire sulla stessa filosofia a livello tattico. L’ingaggio (4 milioni netti) non sarebbe un ostacolo semplice, ma Rocco Commisso, in questi giorni di profonda tristezza per la scomparsa del fraterno amico Joe, ha trovato il modo di mandare un messaggio molto significativo a tutti i tifosi viola e all’ambiente: così come l’estate scorsa ha “difeso” Gonzalez rinunciando a una cessione ricchissima, può piazzare un grande colpo come Zaniolo per rinforzare la sua Fiorentina - chiosa il giornale -.