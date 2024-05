COR.FIO., Nzola a caccia del bis. Castro sull'esterno?

È una Fiorentina, scrive il Corriere Fiorentino, che si avvia al Bentegodi per sfidare due avversari: l’Hellas Verona e la fatica. Inevitabile, quest’ultima, per un gruppo che oggi giocherà la sua 52sima partita stagionale e che meno di quattro giorni fa ha dovuto sostenere l’ennesimo sforzo. Il match con il Brugge ha lasciato strascichi ed è dunque facile ipotizzare che anche questa volta Italiano opterà per una massiccia rotazione.

Tra i tanti “volti nuovi” che potrebbero vedersi oggi in campo ci sono anche quelli di due che sembravano ad un passo dall’essere fuori dal progetto tecnico, ossia Gaetano Castrovilli e Mbala Nzola. Per il centrocampista possibile addirittura un impiego sulla corsia sinistra della trequarti per non far giocare due partite consecutive a Kouamé (visto che da qui al termine della stagione Sottil mancherà, Italiano dovrà inventarsi qualcosa). Per l’angolano, invece, il gol liberatorio dell’altra sera lascia pensare al rilancio dal 1’, con Belotti che tirerà un po’ il fiato, in attesa della battaglia di mercoledì sera.