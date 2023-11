COR. FIO., Jack vuole un segnale dal club. Kouamé...

FirenzeViola.it

Anche il Corriere Fiorentino si focalizza sui contratti attuali dei giocatori viola. La questione primaria riguarda Giacomo Bonaventura, in scadenza a giugno ma con un accordo che potrà rinnovarsi fino al 2025 al verificarsi di determinate condizioni. L'ex Milan vorrebbe un segnale forte da parte del club, anche se lui e il suo agente - riporta il quotidiano - nei primissimi colloqui si son sentiti dire che il tema verrà affrontato soltanto a fine stagione.

Situazione uguale per Alfred Duncan, anche lui in scadenza nel 2024 con opzione 2025 senza che nessuno si sia fatto vivo né con lui né con l’agente - si legge -. Mentre per Christian Kouamé in termini di scadenza la situazione è identica a quella dei suoi compagni (a giugno, ma con opzione per il 2025), ma nel suo caso il prolungamento automatico porterebbe con sé anche un (ricchissimo) adeguamento dell’ingaggio che passerebbe dal milione (circa) di oggi fino a quasi 2 milioni. Per questo, i contatti tra le parti non hanno ancora portato a niente. La Fiorentina vorrebbe ridiscutere l’accordo evitando di alzargli l’ingaggio mentre lui preferirebbe non rinunciare all’aumento, chiosa il quotidiano.