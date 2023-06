COR.FIO, Cosa portarsi dietro dalla notte di Praga

Anche il Corriere Fiorentino analizza con amarezza il triste finale di stagione della Fiorentina. La Viola rimane ancora una volta con un pugno di mosche in mano, colpa un'altra volta di un atteggiamento difensivo scriteriato.

Sarebbe però ingeneroso, scrive il Corriere, scrivere adesso cosa non è andato in questa stagione. Quel che è stato ritrovato è però l'amore per la squadra, il sentimento di appartenenza: " A Firenze, anche oggi e nei prossimi giorni, si continuerà a parlare di Fiorentina nei bar, dal fornaio, al mercato. Perché chi è tifoso della Fiorentina non lo è certo per esibire le proprie vittorie sotto l’ombrellone durante la pausa estiva. È invece sentirsi parte di una grande comunità, della città stessa che anche nelle prossime settimane, ci scommettiamo, continuerà ad essere imbandierata di viola alle finestre e sui balconi come ci siamo abituati a vederla nelle ultime settimane".

Ci sono speranze all'orizzonte, scrive il quotidiano. La più luminosa è il Viola Park, ormai prossimo all'inagurazione. Da qui a inizio ritiro sarà tempo però di decidere strategie di mercato e soprattutto il futuro di Vincenzo Italiano.