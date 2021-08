GIOVANILI, Riprende la stagione: dove si alleneranno

In attesa del rientro dei sei giocatori aggregati alla prima squadra a Moena (Andonov, Krastev, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Frison), la Fiorentina Primavera si trova in ritiro a Fiumalbo per preparare l'esordio al Torneo di Vignola. Secondo La Nazione, nella giornata di oggi arriveranno in Mugello gli Under 18 e gli Under 17, mentre resteranno a Firenze gli Under 16 (che si alleneranno al Barco) e gli Under 15 (di scena alle Due Strade).