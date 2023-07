FRANCHI, Scontro politico su fondi: Fossi con Nardella

La Nazione definisce la querelle riguardante la ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi una "battaglia politica". Sul tema si è schierato anche Emiliano Fossi, parlamentare e segretario dem. toscano ed ex sindaco di Empoli. Fossi, in conflitto durante il suo mandato da sindaco con Dario Nardella, stavolta ha difeso il primo cittadino fiorentino: "Per il restyling Nardella sta cercando di collaborare col Governo, ma per fare questa cosa bisogna essere in due, mi pare che dalla parte del governo ci sia qualche carenza. Sono un po' preoccupato per la situazione. A quanto succede a Venezia ci si interessa, mentre non succede lo steso per Firenze: nei prossimi giorni presenteremo degli atti col collega deputato Gianassi " ha concluso Fossi.

La Nazione riprende anche le parole di ieri dello stesso Nardella, che parla di ingiustizia per Firenze ed i fiorentini ma ribadisce la volontà di andare avanti. Oltre alle dichiarazioni del ministro dello Sport Andrea Abodi, che ha spiegato come Venezia si sia predisposta con un progetto che ha tolto lo stadio dal quadro economico, e quindi il Comune che pagherà il suo stadio direttamente o come ritiene più opportuno, sottolineando come Firenze sia stata messa in condizione di fare la stessa cosa, ecco anche le parole di Federico Bussolin, capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio: "Il progetto iniziale è tramontato, perseverare con ulteriori bandi è accanimento".