FRANCHI, Comune disposto ad aprirlo per la finale di Conference

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come scrive La Nazione filtra la volontà da parte del Comune di mettersi a disposizione per un’eventuale apertura del Franchi, come l’anno scorso, per la finale di Conference. Un anno fa vennero allestiti tre maxischermi in mezzo al campo e fu un successo di adesioni, al di là del risultato della partita. Spetterà alla Fiorentina decidere se replicare o meno anche in base alle limitazioni cantieristiche dello stadio Artemio Franchi, che in questo momento interessano la Curva Ferrovia. Di sicuro in diversi punti della città saranno disseminati dei maxischermi per seguire la partita tutti insieme.