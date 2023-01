FRANCHI, 32.000 spettatori di media ma la spinta non basta

Nonostante la gara non fosse propriamente di cartello e le condizioni climatiche avverse, il Franchi ha risposto presente con quasi 30.000 spettatori per un incasso complessivo di 425.725, come riportato da Il Tirreno. Il popolo viola ha tifato per tutti i 90', per poi esplodere il proprio malcontento al termine della partita, a farla da protagonista è il coro "Meritiamo di più". I numeri confermano attaccamento e affezione alla squadra e non sono mai calati, dimostrano come il pubblico sia da Europa. la squadra meno, afferma il quotidiano. La media spettatori al Franchi è di ben 32.000 spettatori, più di qualsiasi squadra di medio bassa classifica, più di Torino, Udinese e Atalanta. Adesso tocca alla Fiorentina far esplodere l'onda viola.