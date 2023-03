FIORENTINA, Con l'Atalanta, l'unica col bilancio in verde

All'interno de La Gazzetta dello Sport di oggi, si trova un interessante analisi che propone la Rosea sui bilanci delle società di Serie A. Nell’ultimo decennio si sono raddoppiati i debiti, con le spese per le rose che superano i ricavi: il nostro calcio ha perso, in tutto, 2,8 miliardi di euro dal Covid in avanti. Le uniche due proprietà che hanno invece chiuso il bilancio del 2021/22 in attivo, sottolinea il quotidiano, sono l’Atalanta e la Fiorentina, grazie alle ingenti cessioni. Per il resto, un autentico bagno di sangue.