FIO-TOR, Chiude un anno record di addirittura 64 gare

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Fiorentina-Torino di questo venerdì sarà la prima partita dopo il Natale, nonché l’ultima al Franchi e in generale del 2023. Un match che chiuderà un anno storico per i viola sotto il punto di vista delle gare disputate: quella con i granata sarà infatti la 64esima sfida dell’anno solare. Chiudere in bellezza questo 2023 (ovvero con una vittoria) porterebbe la Fiorentina momentaneamente al terzo posto, in attesa di Milan-Sassuolo e Udinese-Bologna. Per quanto riguarda la cornice di pubblico, puntualizza La Nazione, la prevendita dei tagliandi è stata finora tutto sommato buona e dovrebbe entrare oggi nella fase più calda.