FIO-BOL, Stop a biglietti ospiti: al massimo 2.500 rossoblù

© foto di Federico De Luca 2023

Novità per il settore ospiti del Franchi in vista della sfida di domenica contro il Bologna: come spiega Il Corriere di Bologna, non ci saranno più posti disponibili rispetto ai 2.500 biglietti già venduti per i tifosi rossoblù in vista dell'impegno contro la Fiorentina. I ripetuti contatti e scambi di favori tra Bologna e club viola non sono stati sufficienti per sbloccare altri biglietti, in quanto il Gos e le questure hanno voluto impedire mescolanze di tifosi negli altri settori, per una partita che già era stata a rischio a causa dei divieti per i residenti in Emilia-Romagna di comprare tagliandi esterni al settore ospiti.