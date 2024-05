CARESSA, Quarta segna più delle punte, lo proverei lì

FirenzeViola.it

Nella sua consueta top11 del weekend di Serie A pubblicata sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha scelto come difensore Lucas Martinez Quarta, commentando così le recenti prestazioni del Chino, autore col Sassuolo dell'ottavo gol in stagione: "Ogni tanto mi chiedo se non ci fosse la possibilità di provarlo punta. Nella Fiorentina sta segnando più degli attaccanti. Forse dovrebbe essere spostato lì. Questa è una provocazione lo so, ma la Fiorentina è una squadra che crossa molto e Martinez Quarta potrebbe essere ancora più decisivo".

Caressa ha parlato anche del suo pronostico "sfortunato" di qualche giorno fa, quando ha dichiarato che il Sassuolo avrebbe vinto a Firenze: "So che voi tifosi della Fiorentina mi state prendendo in giro. E avete ragione, mi ero lanciato, male adesso posso dire. La Fiorentina in certi momenti è davvero spettacolare. Soprattutto quando alcuni giocatori diventano improvvisamente concreti, come Riccardo Sottil ha fatto col Sassuolo. Domenica ci sono state risposte molto concrete anche in vista della Conference".