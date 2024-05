EX VIOLA, Hancko torna a Firenze, ma da turista: il post

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vi ricordate David Hancko? Difensore slovacco passato da Firenze nell'annata 2018/19 senza lasciare traccia. Adesso il classe '97 è al centro delle mire di mercato di diversi top club europei e potrebbe tornare in Italia. Lo ha fatto comunque, ma per una breve vacanza in questi giorni a Firenze con la compagna Kristyna Pliskova, ex tennista ceca.

Hancko, attualmente al Feyenoord ma cercato, tra le altre, anche dal Napoli, ha postato sul suo profilo Instagram qualche scatto in cui è ritratto in centro insieme alla famiglia. Nonostante la poca fortuna in viola (con la Fiorentina solo 5 presenze) il terzino slovacco sembra sia rimasto molto legato alle bellezze del territorio.