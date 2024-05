GUDMUNDSSON, Sarà asta in estate. Juve-Inter in pole

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson, islandese del Genoa trattato dalla Fiorentina lo scorso gennaio, diventerà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Lo ha confermato il presidente del Grifone, Alberto Zangrillo, ammettendo: "È un ragazzo giovane, serio e, è inutile negarlo, vuole coltivare delle ambizioni che noi in questo momento non siamo in grado di garantire. Ha un mercato nazionale e internazionale, è corretto che entrambe le parti facciano delle valutazioni, quello che importa è il risultato finale. L'Inter? Non mi occupo di queste cose, lasciamo che il calciatore sogni e lasciamo a noi aperta la possibilità di operare correttamente sul mercato. Abbiamo imparato a voler bene ai nostri ragazzi - ha detto - si possono fare delle buone operazioni e pensare che tra qualche anno Albert possa dire 'se non era per il Genoa non ero qua'".

In Italia il giocatore oggi piace soprattutto alla Juventus e all'Inter, con la Vecchia Signora considerata avanti nella corsa. Ci sono già stati contatti tra i bianconeri e l’entourage del fantasista rossoblù, che può ricoprire diversi ruoli e che non ha costi proibitivi per un attaccante, dai 30 ai massimo 40 milioni. Però, appunto, l’asta è partita e lo stesso islandese aveva lasciato intendere in maniera piuttosto chiara che il sogno sarebbe la Premier. E in Inghilterra non si farebbero problemi a soddisfare le richieste del Genoa.