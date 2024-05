RFV, Da domani 3 ore in FM sulle frequenze di LadyRadio

FirenzeViola.it

La collaborazione tra Radio FirenzeViola e Lady Radio si allarga! Da giovedì 2 maggio e dal lunedì al venerdì, oltre al consueto appuntamento con "Palla al Centro" dalle 14 alle 16, condotto dal direttore Tommaso Loreto e da Luca Calamai, si aggiungerà anche la terza ora, dalle 16 alle 17, dove verrà dato grande spazio al calciomercato insieme, come sempre, all'attualità.

I principali volti di RFV, dallo stesso Loreto, insieme ad Andrea Giannattasio, Lorenzo Marucci e Pietro Lazzerini, si alterneranno alla conduzione per proporre un'altra ora di trasmissione da vivere insieme che potrete seguire come di consueto tramite la nostra app per smartphone e smart TV e via browser, ma anche su FM tramite le frequenze di Lady Radio (102.1 per Firenze e provincia).

Segui il mondo di Radio FirenzeViola anche su Lady Radio!