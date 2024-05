GONZALEZ, Mi piacciono queste pressioni. Le esultanze? Vi spiego

Fonte: dal Viola Park di Bagno a Ripoli - Niccolò Righi

Vigilia di Conference League in casa Fiorentina, con i viola che domani alle ore 21:00 saranno impegnati per la semifinale d'andata contro i belgi del Club Brugge, squadra capolista di Jupiler League reduce da otto vittorie consecutive tra campionato e Coppa europea. Dalla sala stampa del media center del Viola Park, come da protocollo Uefa, ha la parola il tecnico Nico Gonzalez. Ecco le sue dichiarazioni:

L'anno scorso contro il Lech Poznan hai detto "vedrete il vero Nico": cosa ti senti di promettere quest'anno?

"Non posso promettere nulla. Domani sarà una partita importante, speriamo di fare una grande gara e di dimostrare di essere capaci a fare un risultato positivo".

Ci spieghi le esultanze delle ultime settimane?

"Sono per una persona a cui ho promesso di fare le esultanze di "non vedo, non sento e non parlo". Mi piace esultare in questo modo e speriamo che domani possa fare quella del "tapparsi la bocca" ".

Quest'anno ci sono state tante partite girate male, qual è quella che rigiocheresti?

"Fa parte dello sport. Sappiamo che il calcio è così: oggi si può sbagliare e domani fare tripletta. Mi piace questo tipo di pressione, mi piacciono le critiche. So che sono un ragazzo serio e che sono importante per la squadra. I miei compagni mi fanno sentire centrale e io amo queste pressioni, mi fanno rendere al meglio".