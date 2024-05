LUCCHESI, È ora che Commisso faccia delle scelte

Intervenuto a Radio Serie A, il direttore sportivo Fabrizio Lucchesi, ex dirigente viola, ha parlato del momento societario della Fiorentina: "In questo momento alla Fiorentina mancano le basi per ricostruire dopo la scomparsa di Joe Barone, una tragedia che obbliga la società a fare scelte strategiche. Innanzitutto, la scelta fondamentale è individuare il modello di struttura aziendale. Dare autonomia ai dirigenti che ci sono, altrimenti vanno sostituiti. La cosa peggiore in questo mestiere è non decidere. Adesso il rischio per la Fiorentina è tornare a giocare a ribasso, un po' come succedeva prima dell'arrivo di Italiano".