NASSI A RFV, Italiano, ciclo finito. Presidente sia presente

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex dirigente della Fiorentina Claudio Nassi ha commentato le voci di mercato su Vincenzo Italiano, accostato ancora una volta al Torino: "Queste situazioni sono normali. Poi per me si dà troppa importanza alla figura dell'allenatore. Italiano non mi fa impazzire, però c'è da dire che sul curriculum dalla sua parte ha i risultati fatti a Trapani, La Spezia e Firenze. Penso che però il suo ciclo alla Fiorentina sia finito, in viola ha fatto il suo corso.

E sul futuro del club viola: "La Fiorentina deve ambire ai primi posti, sia a livello nazionale che internazionale. Non deve essere una società che si accontenta. Che non si capisca questo mi sembra strano. A me piacerebbe che il presidente sia sempre presente. Non funziona delegare ad altri".

