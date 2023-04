FERRARA, Si chiede già dei biglietti per la finale di Riad

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come di consueto all'interno dell'edizione odierna de La Nazione troviamo l'ironica e iconica rubrica Rock&Gol di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Cose da pazzi. Pazzi meravigliosi. C’è chi chiama la radio per sapere se sono già in vendita i biglietti per la finale di Coppa Italia. L’ottimismo in questo caso coincide con il pronostico. Suvvia, però: anche solo per scaramanzia forse è meglio aspettare il ritorno con la Cremonese. Ma siccome c’è anche chi chiede come trovare i biglietti per la finale di Supercoppa a Riad, allora forse viene il dubbio che stiamo perdendo la testa (...). A Cremona pareva di essere al Franchi, o a Mercafir ma anche a Campi. A forza di spostamenti virtuali la nostra voglia di esodo non si placa. L’adrenalina sale, e anche Joe Barone è stato avvistato in centro, su Ponte Vecchio, deciso a invitare i turisti al Franchi per la partita con lo Spezia. Pare che oggi si farà da guida turistica e guiderà un gruppone di tedeschi prima agli Uffizi, poi al piazzale e quindi giù dal viale dei colli verso lo stadio (...). Fino a tre mesi fa calcolavamo la distanza dalla zona salvezza e ora siamo in corsa per tutto o quasi (...). Dragowski, Gollini, il povero Sirigu (auguri di cuore), chiunque si è messo in concorrenza con San Pietro ha dovuto in qualche modo abdicare. D’altra parte se da riserva diventi titolare ci sta che tu faccia di tutto per tenerti stretto quel posto. Grande professionista, il padrone della porta della Fiorentina. Infine. Il calcio è fatto anche di inchieste, che per fortuna non ci riguardano. Pare che Mondoplusvalenza, dopo aver aperto a Torino, apra anche a Roma. Chissà come andrà a finire, chissà".