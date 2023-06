DUCCI, Sabiri? Protagonista, vede la porta come pochi

FirenzeViola.it

Abdelhamid Sabiri è di fatto il primo arrivo della Fiorentina in questa sessione di mercato. Costato 2 milioni a gennaio, riporta la Repubblica (Firenze), è un jolly che può giocare almeno in tre ruoli: da mezzala di sinistra o di destra in un 4- 3- 3, da esterno sinistro in un 4- 3- 3 o in 4-2-3-1 o addirittura, in caso di necessità, trequartista nel 4-2-3-1. Piero Ducci, ex dirigente viola e scopritore di Sabiri, parla così del marocchino ai taccuini del quotidiano: “Sabiri si deve sentire protagonista per rendere al meglio, ma il ragazzo non si discute. Ha grandi qualità e vede la porta come pochi”.