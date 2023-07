DIA, Difficile per la Salernitana trattenerlo. Viola e Milan...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport scrive un articolo sull'attaccante della Salernitana Boulaye Dia che ieri mattina ha eseguito le visite mediche presso il Check Up. Alla domanda della sua permanenza il senegalese ha risposto "Sì, sì. Adesso sì".

Una risposta che lascia non poche perplessità. Quando la stessa domanda, cioè quale e dove sarà il suo futuro, gli è stata rivolta in francese, il giocatore non ha risposto, infilandosi in auto con Sambia. La Salernitana vuole provare a trattenerlo ma sarà difficile. Sia la Fiorentina che il Milan si sono fatte avanti ed il presidente Iervolino ha affermato che vale 40 milioni. L'attaccante ha però una clausola, con scadenza il 20 di luglio, di 25 milioni la quale permette al giocatore di andare altrove, considerando che Dia ha mercato anche in Premier League.