COR. FIO, Amrabat diffidato: oggi resta in panchina?

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere Fiorentino saranno in circa 30 mila, al Franchi, contro la Cremonese, pronti come sempre a trascinare una squadra che però, dopo un mese e mezzo a cento all’ora, nelle ultime due partite ha mostrato qualche (preoccupante) segno di cedimento. Col Lech infatti la Fiorentina ha messo in pericolo una qualificazione alla semifinale di Conference che pareva blindata e a Monza, si è fatta ribaltare il risultato. Stiamo parlando della partita più importante della stagione ed è impensabile che qualcuno non sappia trovare le giuste motivazioni. Il rischio, semmai, è adagiarsi troppo sullo 0-2 ottenuto all’andata. Un pericolo serio, visti i precedenti con Braga e Lech Poznan. Italiano ha battuto parecchio su questo tasto, e stasera chiederà ai suoi di ripartire come se quel margine non esistesse. L’idea insomma, è andare all’attacco. Con criterio, certo, ma senza pensare troppo a gestire. Questo significa che anche le scelte saranno fatte senza guardare troppo ai prossimi impegni. Con un’eccezione. Molto probabilmente infatti, Italiano lascerà in panchina Amrabat. Il marocchino è diffidato, e perderlo per l’eventuale finale sarebbe un guaio serio. Al suo posto ci sarà Castrovilli con Mandragora che (nonostante la botta al ginocchio rimediata nell’allenamento di martedì) sarà per l’ennesima volta chiamato agli straordinari. Niente da fare invece per Bonaventura (spazio a Barak), mentre Ikoné ha recuperato (così come Brekalo) e pare destinato a partire dall’inizio. Altrimenti spazio a Sottil, in un attacco dove di sicuro ci saranno sia Nico che Cabral.