CONFERENCE, Pareggio ok anche per il Ferencvaros

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nelle sue colonne odierne La Nazione ha fa il punto sulla situazione sul girone di Conference League. La Fiorentina ha già aritmeticamente passato il turno, ma per essere sicura di accedere agli ottavi di finale ha bisogno di almeno un pareggio a Budapest. Pareggio che andrebbe bene anche al Ferencvaros visto che con un punto gli ungheresi sarebbero qualificati per i play-off di febbraio. In caso invece di sconfitta i magiari rischierebbero di non qualificarsi se il Genk vincesse contro il Cukaricki.

In questa ultima ipotesi decisiva sarebbe la differenza reti che al momento vede la squadra di Stankovic in vantaggio di due reti sui belgi. Al di là dei vari calcoli il Ferencvaros non viene da un grande momento di forma. I magiari sono infatti reduci da una sconfitta in campionato nello scontro diretto in vetta alla classifica contro il Paksi. Anche se null'ultima sfida di campionato è tornata in campo la stella della squadra Varga, che tra l'altro ha già seganto alla Fiorentina nella gara di andata.