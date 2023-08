CABRAL, Non brilla in Sela Cup. Bene Arthur e Parisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Sela Cup ha mostrato due facce della Fiorentina: la sconfitta contro il Newcastle dove il tecnico Vincenzo Italiano ha schierato una formazione vicina a quella attualmente titolare, e la vittoria di ieri con il Nizza dove però entrambe le squadre hanno schierato le seconde linee. Una notizia positiva è che tra i migliori, in assoluto, c'è Arthur Melo. Il brasiliano sembra già a suo agio negli schemi viola. Arthur ha preso in mano non soltato il centrocampo della Fiorentina ma anche il ritmo della squadra di Vincenzo Italiano. Altra notizia positiva è l'altro nuovo acquisto della Fiorentina Fabiano Parisi che ha dimostrato di avere gamba e qualità.

Da rivedere Ikone che, come lo scorso anno ha dimostrato un gran dibbling ma poca concretezza. A differenza di Nico Gonzalez che si è reso molto pericoloso nei minuti in cui ha giocato. La nota negativa invece è Cabral, poco brillante e, come a Belgrado, si è divorato un gol facile. Jovic, invece, nonostante i suoi limiti è apparso più nel vivo del gioco.

La notizia è riportata da La Repubblica Firenze.