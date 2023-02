BRAGA, Mister Jorge pensa al turnover per stasera

Come riportato da La Repubblica (Firenze) il Braga è a caccia della rimonta ma consapevole della difficoltà della partita. La squadra portoghese arriva a Firenze con la voglia di non sfigurare: "Vogliamo mettere in campo i nostri valori, dovremmo essere pragmatici, il calcio è fatto di rimonte ma dobbiamo aggrapparci agli episodi che ci saranno e sperare. Mi aspetto una Fiorentina simile all’andata che non ci aspetterà", ha detto il tecnico Artur Jorge alla vigilia. Possibile turnover in vista del campionato, assente Tormena squalificato e Al Musrati, Jorge ha portato tre ragazzi della squadra B.