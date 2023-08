BONUCCI, Firenze si era già ribellata al suo acquisto

Come scritto da La Nazione la piatta domenica pre Ferragosto è stata animata in casa Fiorentina dal caso Bonucci. Definiamolo pure così. Dopo l'ora di pranzo è circolata sul web una foto che ha pizzicato Daniele Pradè allo stesso stabilimento balneare nel quale si trovava anche il difensore della Juventus insieme alla moglie. Le voci relative ad un affare di calciomercato si sono subito rincorse, anche perché l'entourage del calciatore ha confermato un interesse da parte del club viola che andrebbe avanti anche da diverse settimane.

In serata la Fiorentina ha preso una posizione ufficiale, facendo trapelare alcune parole del proprio ds: “Oggi ero a pranzo a Forte dei Marmi con la mia famiglia e, tra tante altre persone, ho incontrato anche Leonardo Bonucci. L'incontro è stato assolutamente casuale e non c'è nessuna trattativa in ballo". Questo anche per spegnere sul nascere il malcontento dei tifosi viola, che fin da subito si sono detti assolutamente contrari ad accogliere nella propria squadra uno dei simboli della storia recente della Juventus. Prevedibile, tanto che il caso Bonucci è destinato a sgonfiarsi presto.