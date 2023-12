BONAVENTURA, Filtra ottimismo. Ok per la gara di Monza

FirenzeViola.it

Nella sua edizione odierna, La Repubblica fa il punto sulle condizioni di Giacomo Bonaventura. Secondo il quotidiano in casa Fiorentina filtra ottimismo riguardo le sue condizioni. Jack ha lavorato in gruppo ed è pronto per tornare a disposizione di Italiano in vista della trasferta di Monza. Il numero 5 gigliato dovrebbe tornare quindi titolare in Brianza dopo aver saltato le due sfide contro il Ferencvaros in Conference League e contro il Verona in campionato.