BELOTTI, Rinnovo da fare. Quali squadre lo seguono

Il cuore di Andrea Belotti lo spingerebbe a restare al Torino rinnovando l'attuale contratto in scadenza nel 2022, ma il suo futuro verrà deciso anche con la ragione e non solo col sentimento. Innanzitutto si tornerà a parlare dell'eventuale prolungamento solo a salvezza raggiunta, poi a quel punto entreranno in ballo anche i programmi del club. Solo un progetto tecnico convincente potrà fare la differenza per trattenere il capitano per le prossime stagioni. Intanto il Milan è sempre in agguato, e con lui anche il Napoli, la Roma, l'Inter e l'Atletico Madrid, oltre ad almeno un paio di club inglesi. Insomma c'è la fila se decidesse di partire e per questo Cairo dovrà presentare un progetto veramente importante per evitare di perdere il proprio miglior calciatore in rosa. A riportarlo è Tuttosport.